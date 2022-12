Overwatch 2: Blizzard apporta nuovi cambiamenti agli eroi con l'ultimo hotfix

Dopo una lunga attesa e diverse voci che confermavano l'arrivo di fix e nerf per gli eroi di Overwatch 2, è finalmente giunto il momento per Blizzard di apportare tante migliorie al cast di personaggi utilizzabili all'interno di una delle produzioni Free To Play più giocate del 2022.

È finalmente giunto l'ultimo hotfix di Overwatch 2, i cui cambiamenti apportati promettono un cambio di rotta nella gestione degli eroi che compongono l'esperienza generale dell'intera produzione. Si tratta di una novità alquanto positiva, soprattutto per tutti quei fan che hanno richiesto a gran voce alla stessa Blizzard, al di là dei tanti regali e ricompense in Overwatch 2. Il bilanciamento degli eroi è stato spesso un elemento molto importante per l'intera community, anche in relazione alle numerose richieste per fare in modo che il team di sviluppo potesse apportare il prima possibile alcune delle sopracitate variazioni che possono modificare l'avventura nel suo complesso.

Proprio per questo, le modifiche apportate agli eroi segnano l'arrivo di grandi differenze in Overwatch 2, in quanto diminuisce di fatto tutte quelle peculiarità dei vari personaggi che potrebbero andare a minare la competizione online contro altri giocatori. Qui di seguito vi elenchiamo i principali nerf e buff introdotti con l'ultimo macro-aggiornamento: