Overwatch 2: Blizzard chiede 15$ per tre missioni PvE, 40$ in edizione speciale

Blizzard Entertainment ha annunciato che la campagna di Overwatch 2 è stata pesantemente ridimensionata, tuttavia lo shooter riceverà in ogni caso dei contenuti PvE incentrati sulla storia a cui gli utenti potranno accedere, ma solo tramite pagamento.

Le missioni PvE faranno parte della stagione di Overwatch 2: Invasion, che inizierà ad agosto, ed i giocatori potranno lanciarsi in tre quest narrative al costo di $15. Non finisce qui, dal momento che sarà possibile acquistare un "Ultimate Invasion Bundle" al costo di ben $40.

Il pacchetto standard delle missioni PvE includerà: Accesso permanente alle missioni della storia di Overwatch 2: Invasion; 1.000 monete Overwatch (equivalenti al pass battaglia premium, valore di $10 USD); Una nuovissima skin Leggendaria per Sojourn (valore di $19 USD); Accesso permanente a Sojourn come eroe giocabile per i nuovi utenti.

L'edizione Overwatch 2 Ultimate Invasion Bundle include invece: Tutto quello incluso nel pacchetto Invasion base; Il Battle Pass Premium del Settore Null con 20 salti del Battle Pass (valore di $30 USD); Ulteriori 1.000 monete Overwatch, per un totale di 2.000 monete Overwatch (valore di $20 USD); Due skin leggendarie aggiuntive per Cassidy e Kiriko (valore di $38 USD).

Ciò che probabilmente non andrà giù ai giocatori è che Blizzard aveva precedentemente promesso che i contenuti PvE a pagamento di Overwatch 2 avrebbero incluso centinaia di missioni, vendute presumibilmente ad un prezzo standard di $60/$70. Molte di queste missioni sarebbero state "missioni eroe", più semplici rispetto ai contenuti principali di approfondimento della storia, ma è comunque chiaro che Blizzard originariamente mirava a offrire ai giocatori un pacchetto molto più sostanzioso. Come verrà accolta la decisione di distribuire sole tre missioni al costo base di 15 dollari?

Intanto da oggi è disponibile la Stagione 5 di Overwatch 2 che introduce elementi "ruolistici" all'interno del free-to-play.