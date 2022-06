Overwatch 2: Blizzard pensa ad un sistema di gilde e ai tornei in-game

Oltre ad aver confermato che Overwatch 2 rimpiazzerà a tutti gli effetti il primo capitolo della serie hero shooter una volta che sarà disponibile in accesso anticipato il prossimo 4 ottobre, Blizzard Entertainment ha svelato alcune feature che sta prendendo in considerazione per il futuro del suo nuovo sparatutto.

Pur non confermando che la loro eventuale integrazione, Blizzard ha spiegato in una sessione AMA su reddit di star valutando la possibilità di aggiungere un sistema di gilde e i tornei in-game nel corso del supporto post-lancio di Overwatch 2.

"Stiamo cercando di aggiungere più sistemi sociali in Overwatch 2 e un sistema di gilde è in cima alla lista per noi. Una funzione come questa è una grande opportunità e qualcosa di cui siamo davvero entusiasti. Abbiamo lavorato in modo significativo su questa funzionalità, ma è troppo presto per parlare di dettagli o di quando potrebbero uscire. I tornei in-game sono qualcosa su cui la squadra sta iniziando a riflettare di più".

Keller ha anche spiegato che il team Blizzard attualmente su Overwatch 2 è tre volte più grande di quello che ha lavorato al primo gioco. Nonostante ciò, dato che gli sviluppatori sono impegnati anche sulla componente PvE e molte altre cose, non conviene affrettare il lancio dei nuovi eroi che man mano si aggiungeranno al roster.

Blizzard ha confermato che terrà un test del competitivo durante la seconda Beta di Ovewatch 2.