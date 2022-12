Overwatch 2, Blizzard ha rallentato il guadagno degli XP? L'accusa dei giocatori

Overwatch 2 torna a far parlare di sé, ancora un volta per motivi che hanno ben poco a che fare con i suoi meriti ludici. Secondo le testimonianze reperibili in spazi online con Reddit, YouTube e i forum ufficiali del gioco, la progressione del Battle Pass della Stagione 2 sarebbe molto più lenta del previsto.

Sul subreddit ufficiale del gioco, un utente accusa Blizzard d'aver "severamente e casualmente ridotto il quantitativo di punti esperienza che si guadagnano al termine della partita senza tuttavia modificare gli indicatori che vengono mostrati dopo i match". In altre parole, sebbene venga mostrato a schermo il quantitativo atteso di Punti Esperienza (in linea con quello che veniva elargito durante la Stagione 1), la barra dell'esperienza non sale in modo direttamente proporzionale.

Secondo la testimonianza, spesso e volentieri non viene neanche applicato il boost del 20% garantito ai possessori del Pass Battaglia. Gamepur ha fatto delle verifiche, ed ha effettivamente notato che al termine di un partita che avrebbe dovuto elargire 1.200 punti esperienza, l'idicatore è salito solamente di 500 XP. Il post su Reddit ha ottenuto quasi 800 upvote, dal momento che sono molte le persone ad aver notato le stesse incongruenze, ma testimonianze simili possono essere trovate anche sul forum ufficiale di Overwatch e su YouTube, dunque la problematica appare reale.

La comunità è visibilmente infastidita e sono in molti ad accusare Blizzard d'aver volutamente e artificialmente rallentato la progressione del Battle Pass della Stagione 2 in risposta allo spostamento di Ramattra, il nuovo eroe Tank, dal Tier 55 all'attuale Tier 45. La compagnia di Irvine non ha ancora commentato la faccenda, ma a nostro parere è possibile che si tratti di un bug (non sarebbe certamente la prima volta). Restiamo in attesa di una comunicazione ufficiale.