Overwatch 2: Blizzard risponde alle polemiche sul prezzo della skin di Lilith

Dopo le polemiche suscitate dal prezzo della skin di Lilith in Overwatch 2, di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, Blizzard ha preso atto del malanimo della community e ha deciso di rispondere alle lamentele sollevate.

Nata come crossover per celebrare Diablo 4, l'iniziativa ha generato non poche controversie per via del costo delle skin (39,99 dollari), giudicato dai giocatori eccessivo. Gli sviluppatori hanno quindi affidato alcune delle proprie riflessioni sulla questione a un post nel proprio blog.

A un certo punto, nel messaggio possiamo leggere: "A proposito del nostro negozio...C'è stata una certa polemica all'inizio di questa stagione con l'inserimento della nostra ultima skin di Moira nel bundle Ultimate Battle Pass."

Il team di Blizzard ha riconosciuto le osservazioni dei giocatori e ha risposto sottolineando che, a fianco alle critiche, ci sono stati anche tanti apprezzamenti da parte di chi ritiene la skin di Lilith la migliore della stagione. Anche per questo, Blizzard si è dichiarata dispiaciuta che l'unico modo per ottenerla fosse acquistarla tramite uno dei pacchetti più costosi.

"Vendiamo un pacchetto Ultimate Battle Pass ogni stagione con skin leggendarie e continueremo a farlo. Tuttavia, la lezione che abbiamo imparato da questo momento è di assicurarci di fornire ulteriori modi per acquisire alcune delle nostre skin più popolari."

A prescindere dall'esito di questo messaggio, Overwatch 2 non sta vivendo un momento facile, tant'è che alcuni fan hanno dichiarato in occasione dell'anniversario che Blizzard non sembra più essere interessata al gioco.