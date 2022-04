Overwatch 2: Blizzard svela nuovi dettagli su mappe e modalità

In attesa che la Beta di Overwatch 2 abbia inizio, il team di sviluppo dello sparatutto ha aggiornato le pagine del sito ufficiale con una serie di informazioni relative al design delle mappe e al funzionamento delle modalità di gioco.

Stando alle parole degli sviluppatori, il design delle arene dello sparatutto a base di eroi è stato modificato per proporre una struttura più complessa, la quale confersice al gioco una maggiore profondità e si presta meglio all'utilizzo di strategie diverse. Una delle modifiche apportate alle mappe del primo capitolo è l'aggiunta di elementi dello scenario che fungono da copertura, così che l'assenza di un secondo tank in squadra (vi ricordiamo che i team di Overwatch 2 saranno più piccoli) possa essere compensata dalla possibilità di nascondersi dietro un riparo. Le mappe proporranno inoltre un ciclo giorno/notte, grazie al quale non solo si avrà la sensazione di giocare in un luogo diverso, ma verrà alterata anche la visibilità nelle varie aree delle arene.

Si è poi parlato della modalità Scorta, le cui partite saranno più veloci rispetto a quelle di Controllo e Trasporto, senza contare che le mappe pensate per questa modalità saranno perfettamente simmetirche. Al netto della decisione di creare arene speculari, le caratteristiche estetiche dei due lati della mappa saranno uniche e non si avrà mai la sensazione di avere due punti dell'arena uguali tra loro.

Prima di lasciarvi al post dedicato all'approfondimento sulle mappe del gioco, vi ricordiamo che Overwatch 2 potrebbe includere un Battle Pass.