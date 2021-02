Overwatch 2: Blizzard vuole aggiornarci più spesso sul gioco; nuovi dettagli sui Tank

In occasione della BlizzConline 2021 siamo finalmente tornati ad apprendere qualche informazione in più su Overwatch 2, nuovo ed attesissimo episodio del celebre hero shooter.

Jeff Kaplan di Blizzard Entertainment ci ha tenuto a sottolineare come il team di sviluppo abbia la serie intenzione di aggiornarci più frequentemente nel corso dei prossimi mesi. Evidentemente, rimasti all'asciutto per diverso tempo dopo l'annuncio, i fan avevano iniziato a far sentire i propri malumori.

"La nostra strategia dopo la BlizzConline è quella di essere più comunicativi. Non so se posso ufficialmente prendere un impegno per degli aggiornamenti mensili su Overwatch 2, ma vogliamo decisamente essere più comunicativi. E il nostro piano non è quello di sparire per un lungo periodo di tempo. Infatti, ieri stavamo discutendo dell'opportunità di parlare di alcune cose interessanti a marzo o aprile per mantenere le persone aggiornate e tenere le persone coinvolte. Quindi è cruciale per noi comunicare di più".

Per quanto riguarda invece le novità che il gameplay di Overwatch 2 offrirà ai giocatori, abbiamo delle interessanti dichiarazioni legate alla classe del Tank. Il game director desidera che chi sceglie di giocare con i vari Reinhardt, Orisa e Roadhog possa svolgere un ruolo più attivo nelle partite, e non limitarsi e tenere alto lo scudo:

"I giocatori di Overwatch ti diranno, beh, qual è il momento giusto per Reinhardt per usare la carica? E la risposta è... Non farlo. E abbiamo avuto tutti quella sensazione giocando a Overwatch e guardiamo il nostro Reinhardt mentre carica e ci diciamo: no, non farlo. Come fai a far sì che i giocatori usino il martello invece di sollevare semplicemente lo scudo? Come possiamo creare lo spazio perché sia questa la cosa divertente da fare?".

Blizzard ha mostrato la mappa di New York ed i cambiamenti estetici dei personaggi di Overwatch 2. Il titolo rimane ad oggi ancora privo di uscita, ma grazie agli ultimi report finanziari di Activision-Blizzard sappiamo per certo che dovremo attendere almeno il 2022.