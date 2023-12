Overwatch 2: Blizzard vuole rendere tutti gli eroi gratis, è l'obiettivo per il futuro

Nel mentre i giocatori continuano ad affrontare nella stagione 8 di Overwatch 2, Blizzard Entertainment accende una luce di speranza per quei giocatori che vorrebbero tutti i personaggi dell'hero shooter gratuiti.

Sebbene molti personaggi del gioco siano già accessibili sin da subito, Overwatch 2 propone una selezione di eroi sbloccabili tramite il Season Pass. Questo potrebbe cambiare in futuro, stando alle recenti dichiarazioni dell'executive producer Jared Neuss. Durante una recente intervista in compagnia dello streamer SVB, Neuss ha dichiarato che è sua volontà quella di eliminare il vantaggio competitivo che alcuni giocatori possono avere controllando un personaggio incluso nel Season Pass del gioco.

"Riconosco che si tratta di un problema ed è qualcosa che vogliamo affrontare", ha affermato. "Parte di questo è anche bilanciare il free-to-play equamente, quindi ovviamente puoi avere tutti gli eroi, non devi comprarli, ma c'è un momento in cui una squadra ha un vantaggio". Neuss ha in seguito reiterato che "non è bello" per una squadra trovarsi in una posizione in cui non avere accesso a certi personaggi porta ad uno svantaggio competitivo.

Pressato sulla questione, Neuss ha in ogni caso dichiarato che si tratta di un "obiettivo per il futuro", e che Blizzard al momento non ha nulla da annunciare per quanto riguarda eventuali cambiamenti in arrivo.