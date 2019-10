Overwatch 2 e BlizzCon: caratteristiche e logo del gioco al centro di un nuovo rumor!

Sin da questa estate, si sono rincorse in rete diverse speculazioni legate allo sviluppo di un Overwatch 2. Recentemente l'insider "Metro" ha suggerito che Blizzard potrebbe annunciare il gioco al BlizzCon 2019.

L'utente, tramite il suo profilo Twitter, aveva inoltre offerto diversi presunti dettagli su Overwatch 2. Ora, a gettare ulteriore benzina sul fuoco, giungono ulteriori rumor, originatisi questa volta dal portale ESPN. Secondo quest'ultimo, che cita "una fonte BlizzCon ed un BlizzCon training document", durante la manifestazione potrebbe giungere l'annuncio ufficiale di Overwatch 2, accompagnato dalla presentazione di "un nuovo logo, nuove modalità, mappe, eroi e feature PvE". Il portale riporta anche un'immagine del presunto logo del nuovo Overwatch, che potete visionare in apertura a questa news. ESPN riporta inoltre che elementi del PvE dovrebbero essere disponibili per una prova per gli utenti che saranno presenti all'edizione 2019 del BlizzCon.



Come di consueto in caso di rumor e presunti leak, ricordiamo ai lettori che questi ultimi non costituiscono informazioni ufficiali e vanno dunque interpretati con la dovuta cautela: potrebbero infatti rivelarsi in parte o totalmente errati. Fortunatamente, per scoprire se dietro queste voci di corridoio si cela un fondo di verità, l'attesa non sarà lunga: la BlizzCon avrà infatti inizio il prossimo venerdì 1 novembre. Secondo ulteriori speculazioni, la manifestazione potrebbe ospitare anche l'annuncio di Diablo 4.