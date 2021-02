Overwatch 2 sarà alla BlizzCon, un leaker svela gli annunci in anticipo

Metro, noto leaker di Overwatch, ha confermato che Overwatch 2 sarà alla Blizzcon 2021 in programma questo fine settimana, tuttavia sembra che il gioco non sarà uno degli assoluti protagonisti dello show Blizzard.

L'insider esordisce affermando di tenere basse le aspettative per Overwatch, sicuramente ci saranno novità sul gioco e sui progressi effettuati nello sviluppo ma è ancora presto per entrare nel vivo della campagna marketing dal momento che il gioco non uscirà quest'anno. Non è chiaro se assisteremo alla presentazione di nuovi eroi oppure no, ma in ogni caso non Overwatch 2 non avrà uno spazio predominante all'interno della cerimonia di apertura di questa sera.

Il leaker conferma poi che il primo Overwatch è un gioco morto e non riceverà ulteriori aggiornamenti, a questo proposito sono in molti a pensare che Blizzard potrebbe a questo punto rendere Overwatch Free to Play, tuttavia si tratta solamente di una speranza e non di una certezza. Infine anche Metro conferma l'annuncio di Diablo 2 Remaster.

