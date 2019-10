Overwatch 2, BlizzCon e rumor: un artwork con Echo avvistato su Blizzard Gear Store

Nel corso della serata di lunedì 28 ottobre, il Blizzard Gear Shop sembra essere stato al centro di una serie di misteriosi avvistamenti da parte della community videoludica.

Tra questi ultimi, figura un'artwork dedicato ad Overwatch, tra i cui protagonisti figurano diversi Eroi del che popolano l'universo del titolo Blizzard. Ad attirare l'attenzione del pubblico, ed in particolare quello della community del forumo MMO Champion, è stata tuttavia soprattutto la presenza al suo interno di un singolo personaggio: Echo. Quest'ultimo è infatti visibile sullo sfondo dell'artwork, che potete visionare sia in apertura sia in calce a questa news.



Questo dettaglio, oltre all'avvistamento in sé, ha gettato ulteriore benzina sul già scoppiettante falò di rumor ed indiscrezioni che indicano come possibile un annuncio di Overwatch 2 in occasione dell'edizione 2019 del BlizzCon. Che Echo possa essere destinato ad unirsi alla schiera di Eroi di Overwatch? Ad ora non vi è alcuna conferma ufficiale in merito, così come non vi è alcuna certezza sull'effettiva esistenza di un nuovo capitolo di Overwatch.



Fortunatamente, solo pochi giorni ci separano dall'inizio del BlizzCon: con l'apertura dei cancelli della fiera potremo finalmente scoprire cosa bolle davvero nella pentola di casa Blizzard! Nel frattempo, la software house ha pubblicato un misterioso teaser trailer di Hearthstone.