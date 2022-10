Overwatch 2: un bug fa spendere soldi in modo automatico al giocatore

Overwatch 2, l'ultimo titolo free to play targato Blizzard, continua ad avere ancora numerosi problemi. Sembrerebbe, infatti, che le controversie attorno alla nuova iterazione gratuita dell'iconico FPS continui a produrre diversi malcontenti degli utenti, anche dopo l'annuncio di un nuovo fix dopo che Overwatch 2 è andato offline.

Sembrerebbe, infatti, che in Overwatch 2 ci sia un controverso bug che fa acquistare skin premium in automatico, sfruttando una falla del sistema che comporta la perdita della valuta in-game del prodotto di Blizzard. Pur trattandosi di un problema di per sé estremamente grave, la questione viene ulteriormente aggravata dalla difficoltà nel poter ottenere la valuta di gioco senza ricorrere alle microtransazioni.

Come recentemente segnalato dagli utenti, infatti, si è scoperto in seguito ad un'analisi del game pass e delle sfide periodiche che ricorrere all'acquisto di questa valuta fittizia sia, a conti fatti, l'unica alternativa che non richieda troppe ore di gioco per poter ottenere una manciata di monete. Il tutto segue uno schema ricorrente e che ricalca le orme dell'altrettanto controverso Diablo Immortals. Tuttavia, per quanto concerne l'ultimo problema segnalato, non si sa ancora la portata effettiva di questo bug.

Dunque, conoscere effettivamente quanti giocatori abbiano riscontrato un acquisto indesiderato di skin premium non può essere attualmente stabilito, ma non si sono fatte attendere le lamentele dell'utenza. "Stavo chattando con alcuni amici mentre guardavo la lista degli eroi da me sbloccati, quando ho notato che il gioco mi avesse sbloccato la skin Plutonium di Junker Queen in automatico": sono queste le segnalazioni che sopraggiungono dalla rete, recentemente riportate dal noto portale giornalistico di fama internazionale Kotaku.

Non si tratta, però, dell'unico problema che affligge il gioco: a soli tre giorni dalla sua uscita ufficiale, infatti, abbiamo già assistito a numerosissime lamentele circa lo stato dei server - che fino a ieri contava più di duemila giocatori in attesa di affrontare un match online - e l'implementazione di meccaniche di gioco indesiderate. Nonostante questo, sembra però che Overwatch 2 sia sulla cresta dell'onda pur rimanendo nel controverso occhio del ciclone e, come annunciato da poco, è in arrivo un nuovo corto animato dedicato a Kiriko.