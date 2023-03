Overwatch 2, cambi ai piani alti della dirigenza: cosa succederà ora?

Il mondo del popolare FPS targato Blizzard è stato oggetto, di recente, di importanti modifiche al bilanciamento dell'esperienza: infatti, come intravisto in seguito alle novità sopraggiunte con l'inizio della Stagione 3 di Overwatch 2, la community si è detta entusiasta di tutto. Intanto, però, i cambiamenti sono avvenuti anche nei piani alti.

Come dichiarato su Twitter, il Commercial Leader e Vice Presidente di Overwatch presso Blizzard, Jon Spector, ha lasciato la compagnia dopo numerosi anni di servizio presso la stessa. La notizia, pervenuta attraverso una serie di post sulla nota piattaforma blu, è stata divulgata dallo stesso Spector. Come possiamo leggere, egli afferma che, in seguito alla sua esperienza in quel di Blizzard, ha "deciso di appendere la spada al chiodo e di lasciare Blizzard a fine marzo".

"Lavorare a Overwatch è stato il momento più bello della mia carriera: il Team 4 mette ogni giorno un talento e una passione immensa nel proprio lavoro. Grazie a tutti quelli di Blizzard che hanno reso questo capitolo della mia carriera così incredibile, e grazie anche alla community di Overwatch! Sarò ancora in giro a fare meme nelle risposte di Twitter e postando momenti salienti di Moira con i dps."

"Ci sono così tante cose emozionanti in arrivo in Overwatch", afferma sempre Jon Spector nell'ultimo dei tre post, "che non vedo l'ora di vedere in quanto giocatore. Ho lavorato da vicino con il resto del team di leadership su questa transizione e so che il franchise è in ottime mani con Aaron Keller, Jared Neuss e il resto del team".

Con quest'ultimo dettaglio veniamo a sapere chi costituirà la prossima gestione del team di Overwatch. Intanto, però, le parole di Spector sulle novità emozionanti in arrivo nel gioco lasciano ben sperare la community, impaziente di scoprire ciò che Blizzard ha loro da offrire. In attesa di novità in merito, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Overwatch 2, un quasi-sequel con potenzialità inespresse.