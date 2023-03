Overwatch 2, cambia la Competitiva: dalla Stagione 4 niente più ripristino del ranking

Nel bel mezzo della Stagione 3 di Overwatch 2, Blizzard Entertainment si è ritrovata a riflettere sui feedback dei giocatori che lamentano dei problemi al bilanciamento della Modalità Competitiva e a propendere per un importante cambiamento che verrà messo in essere a partire dalla Stagione 4.

Nel suo ultimo intervento affidato al sito ufficiale di Overwatch 2, il Game Director Aaron Keller ha anticipato che la meccanica di ripristino dell'indice di valutazione verrà rimossa a partire dalla Stagione 4. Queste le sue parole: "Uno dei problemi maggiori che sono saltati fuori era relativo all'impatto sull'esperienza di gioco che aveva il ripristino parziale dell'indice di valutazione all'inizio di ogni stagione competitiva. Questo e altri problemi legati al matchmaking hanno causato un sacco di confusione nelle partite. Rimuoveremo questa meccanica di ripristino a partire dalla Stagione 4, per cui avrai un quadro ben più completo del tuo grado di stagione in stagione".

La meccanica potrebbe successivamente tornare in futuro, ma in una forma differente, ad esempio applicandola ad un intervallo di tempo più lungo: "Internamente, ci stiamo ancora chiedendo se un ripristino dell'indice debba essere parte o no del sistema competitivo. Riteniamo che un ripristino potrebbe avere senso in OW2, ma sotto una forma diversa. Al momento ci stiamo chiedendo se non abbia più senso, per esempio, effettuare un ripristino parziale dopo un ampio intervallo di tempo, magari annualmente, facendolo coincidere con un'ampia gamma di modifiche al gioco o al sistema competitivo".

Nel frattempo, potete aspettarvi anche un altro importante cambiamento con l'avvento della Stagione 4. Per far sì che risulti più chiaro cosa succedere ai cambi di grado nella Modalità Competitiva, Blizzard introdurrà una schermata riepilogativa nella quale i giocatori vedranno i progressi verso un nuovo grado e il registro di vittorie e sconfitte durante quel frangente.

La Stagione 4 di Overwatch 2, ricordiamo, aprirà i battenti il prossimo 11 aprile. Tra le altre novità previste figurano un nuovo eroe di supporto e bilanciamenti a quelli già esistenti, inclusa una parziale retromarcia sui cambiamenti applicati ad Angelo Custode di Mercy.