Overwatch 2: cambio al sistema di microtransazioni? Blizzard fa sondaggi

Overwatch 2 è arrivato già da diverse settimane sul mercato, generando un'ondata di interesse attorno al nuovo titolo pubblicato da Activision-Blizzard così come tante controversie circa uno dei sistemi più odiati dagli utenti: quello delle microtransazioni. Basti pensare, ad esempio, al ciondolo digitale che costa più della versione fisica.

Tuttavia, sembrerebbe che ci siano delle novità. Negli ultimi tempi, al di là dei difetti evidenti dell'intera produzione, Activision-Blizzard si è messa al lavoro sul bilanciamento dell'esperienza complessiva degli utenti. Infatti, la prossima patch apporterà delle modifiche ad alcuni eroi di Overwatch 2, e proprio alcuni di questi cambiamenti sono stati apprezzati dagli utenti. Come detto in apertura, però, quasi nessun giocatore apprezza il sistema di microtransazioni adottato come direzione di game design dell'intera opera, in quanto tutto il meccanismo gira attorno ad un incentivo spasmodico all'acquisto di valuta di gioco, disincentivando l'ottenimento di questa attraverso i "metodi canonici e tradizionali". A quanto pare, però, gli utenti potranno presto esprimere il loro disappunto con un sondaggio.

La notizia arriva direttamente da un thread di Reddit, creato dall'utente FelinXJunkie nel corso delle ultime ore. Stando a quanto riportato dal giocatore, egli sostiene di aver ricevuto un'email dal publisher del prodotto. Ecco quanto recita il messaggio: "Ho ricevuto un'email da Blizzard che richiede di compilare un sondaggio. Il sondaggio riguarda il Battle Pass e lo store di Overwatch come argomenti principali. Se non l'avete ancora fatto, siate sicuri di compilarlo. Spero veramente che sia il primo step in avanti per dei cambiamenti". Come detto dall'utente, che sia il primo passo verso un cambio di rotta nella gestione delle microtransazioni di Overwatch 2 e, più in generale, di Activision-Blizzard?

Il questionario è incentrato sulle abitudini di acquisto del consumatore, chiedendo cosa sia stato comprato finora e per quale motivo. Dunque, sembrerebbe che sia in corso una valutazione del sistema di valuta in-game, ma non possiamo ancora dire con certezza che il fine ultimo sia quello di modificare radicalmente la gestione degli acquisti in gioco. L'attesa potrebbe richiedere giorni, settimane o addirittura mesi, ma tutti noi speriamo che Overwatch 2 possa migliorare sempre più i contenuti messi a disposizione dell'utenza, offrendo un prodotto e una serie di servizi (tra cui le stesse microtransazioni) che non impongano una sorta di "obbligo velato", almeno stando a quello che si può evincere dalle lamentele dei giocatori, per poter acquistare i contenuti presenti, come il battle pass e non solo.