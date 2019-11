Overwatch 2 e il primo capitolo condivideranno lo stesso launcher?

Uno degli aspetti che ha maggiormente colpito i videogiocatori al momento dell'annuncio di Overwatch 2 è proprio il suo voler essere in continuità con il suo predecessore, con il quale condividerà molti aspetti come eroi, modalità e persino utenti.

In una recente intervista ai microfoni di Kotaku, il game director Jeff Kaplan ha parlato della volontà di non lasciare indietro nessuno e permettere a tutti non solo di giocare insieme, ma anche di farlo nelle stesse condizioni. A questo proposito, è molto probabile che, a prescindere da quale versione del gioco si possegga, l'eseguibile sarà lo stesso sia su PC che su console.

Ecco le parole di Kaplan:

"Ci sarà un momento nel quale i client si fonderanno. Riteniamo sia importante soprattutto per migliorare l'esperienza di chi gioca le modalità competitive. L'idea è quella di evitare di dividere l'utenza in due, così da dare a tutti un vantaggio dal punto di vista competitivo. Se si è tutti nella stessa player base che gioca competitivo, è un'ottima cosa non avere un vantaggio di framerate perché si gioca con un motore grafico diverso."

Vi ricordiamo che il gioco non ha ancora una data d'uscita ufficiale, la quale arriverà con tutta probabilità al prossimo BlizzCon 2020.

Avete già letto i primi dettagli sugli eroi non ancora annunciati di Overwatch 2?