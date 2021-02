Overwatch 2: cartoline da Roma e New York, le nuove mappe

Nonostante non abbia trovato spazio durante la cerimonia di apertura della BlizzConline, Overwatch 2 si è reso protagonista di due panel che hanno svelato tante nuove informazioni sul progetto. Non abbiamo ricevuto una data d'uscita, in compenso abbiamo potuto dare uno sguardo alle due nuove mappe di Roma e New York.

Overwatch 2 introdurrà un bel po' di nuove mappe. Da tempo conosciamo Toronto (teatro nella nuova modalità Scorta), Göteborg (una mappa Conquista come Hanamura e Tempio di Anubi), India e Monte Carlo (tipologie ancora sconosciute). Durante la BlizzConline si sono unite al roster anche Roma e New York.

Roma è stata descritta come una location che mescola le architetture romantiche antiche e luoghi emblematici come i Sette Colli e il Colosseo con la tecnologia futuristica in stile Overwatch. Sembra essere una delle mappe alle quali gli sviluppatori tengono di più. New York, dal canto suo, sposa lo stile art-deco, con tecnologia high-tech accanto ad elementi iconici della Grande Mela, come gli idranti, le pizzerie e i negozi che affacciano sulla strada conosciuti come bodega. Potete ammirare degli scatti nella galleria in calce a questa notizia: i primi tre ritraggono Roma, i successivi New York.

La BlizzConline ci ha anche mostrato la nuova eroina Sojourn in azione, munita di un inedito cannone a rotaia, svelato il nuovo look di personaggi come Widowmaker e Reaper, e anticipato importanti cambiamenti al PvP, con l'introduzione di abilità passive: i Tank, ad esempio, riceveranno la resistenza alle respinte.