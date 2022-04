Overwatch 2: dopo il caso McCree, rimosso un altro riferimento ad uno sviluppatore

All'interno della comunità di Overwatch ancora si discute del caso Jesse McCree, eroe che ha visto il suo nome cambiare in Cole Cassidy poiché ha avuto la sfortuna di chiamarsi come uno sviluppatore coinvolto nello scandalo molestie di Activision.

A seguito di quei fatti, Blizzard Entertainment ha fatto sapere che non inserirà mai più dei riferimenti ai suoi sviluppatori all'interno dei propri giochi. A farne le spese, quindi, è stato pure Timothy Ford, Assistant Technical Director per entrambi i capitoli della serie al quale era stato dedicato il nome di un bar nella mappa di Toronto: quello che prima era chiamato "Tim Fordsons" (una parodia dell'iconico e reale coffee shop canadese "Tim Horton's") si è trasformato in "Tom Beansons". Un fan ha realizzato un'immagine comparativa per mettere in evidenza il cambiamento.

Lo scorso anno ne ha fatto le spese anche il buon Jeff Kaplan, ex Director di Overwatch (un anno fa ha lasciato il suo posto ad Aaron Keller) al quale era stata dedicata una pizzeria nella mappa di New York, "Jephs Corner Pizza". Adesso si chiama molto semplicemente "Corner Pizza".

Retroscena molto interessanti, ma quello che conta davvero è il gameplay. Per fortuna non dovremo attendere ancora molto prima di poter mettere le mani sul nuovo gioco, dal momento che la prima Beta Limitata di Overwatch 2 prenderà il via il prossimo 26 aprile.