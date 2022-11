Overwatch 2: i cereali di Lucio costano più nel gioco che nella vita vera

Overwatch 2 continua a far parlare di sé ma, purtroppo per Blizzard, non sempre per i suoi seppur inequivocabili meriti ludici. Anche stavolta, a finire al centro della dell'attenzione è stato il controverso e discusso sistema di monetizzazione.

Nel corso degli anni, il franchise di Overwatch ha invaso anche media e contesti differenti da quello videoludico, producendo racconti, libri, oggetti di merchandising e corti animati, finendo per giunta nei supermercati. Nel 2018 la Kellogg's ha infatti messo in commercio dei cereali chiamati Lucio-Oh, chiaramente ispirati all'eroe di supporto brasiliano che cura e sfreccia a ritmo di musica.

In questi giorni i cerali Lucio-Oh hanno finalmente ottenuto una controparte digitale, finendo in Overwatch 2 sotto forma di Souvenir, uno dei tanti tipi di oggetti cosmetici ottenibili nel free-to-play. Tutto, però, ha un prezzo, in questo caso anche relativamente salato: nel negozio di gioco i cereali vengono infatti offerti come parte di un bundle dal valore di 1200 Overwatch Coin, circa dodici euro al cambio. Certo, il pacchetto include anche il portafortuna Dj Rana ed è attualmente scontato a 800 Overwatch Coin (otto euro circa), ma si tratta ugualmente di un prezzo molto più alto della controparte reale dei cereali: da Walmart, ad esempio, possono essere acquistati a 3,64 dollari, e hanno l'indiscutibile vantaggio di poter essere immersi nel latte a colazione o sgranocchiati sul divano a merenda.

Non è certamente insolito vedere oggetti cosmetici a prezzi del genere nei giochi free-to-play. Sono totalmente opzionali e aiutano gli sviluppatori a fornire un prodotto completo in via del tutto gratuita (nessun contenuto di gameplay del multiplayer Overwatch 2 risulta essere bloccato da un transazione). Capita indubbiamente più di rado, in ogni caso, trovare controparti reali e tangibili a prezzi inferiori.

Tornando a questioni prettamente ludiche, ricordiamo che la patch di mezza stagione di Overwatch 2 esce domani e riporta in gioco Mei, che era stata estromessa dal roster a causa di un bug critico.