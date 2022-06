Overwatch 2: come iscriversi alla Beta PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Xbox One

Overwatch 2 esce il 4 ottobre 2022 e come spesso accade per produzioni dalla forte componente multiplayer, il nuovo gioco Blizzard sarà anticipato da una fase beta, inizialmente non aperta a tutti. Come iscriversi alla Closed Beta di Overwatch 2?

Sta per iniziare una nuova era per gli eroi. Per aiutarci a rendere Overwatch 2 il gioco migliore possibile, vogliamo invitarti a iscriverti alla beta per PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4.

Tutto quello che dovete fare è andare sul sito di Overwatch, selezionare la piattaforma di riferimento tra PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S e cliccare sul pulsante arancione "Richiedi accesso alla Beta" utilizzando il proprio account Battle.net, i giocatori selezionati riceveranno comunicazione vie email entro il 28 giugno alle 20:00, data di inizio della fase Beta Chiusa.

Questo metodo non garantisce però l'accesso sicuro alla Beta, per avere la certezza di ricevere l'invito dovrete acquistare il Pacchetto Osservatorio di Overwatch 2, in questo caso riceverete accesso alla Beta automaticamente e senza dover richiedere l'invito dal sito.

Infine, Blizzard specifica che "se si gioca su un dispositivo PlayStation e ci si iscrive alla Beta sul sito, sarà necessario selezionare la regione nella quale è stato creato l'account di PlayStation Network. Se non viene selezionata la regione corretta, non sarà possibile accedere."