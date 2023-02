Overwatch 2, come ottenere il charm gratuito dedicato alla Overwatch World Cup

Mentre inizia la Season 3 di Overwatch 2, si sta avvicinando la Coppa del Mondo dello stesso hero shooter firmato Blizzard. Con l’evento oramai alle porte, gli sviluppatori hanno pensato di distribuire uno charm per arma gratuito: ecco come ottenerlo.

La Overwatch World Cup è un appuntamento imperdibile per gli appassionati, specie trattandosi del suo ritorno dopo tre anni di assenza. La competizione si svolgerà per più mesi durante il 2023, con le qualifiche dei team nazionali a febbraio per puntare ai 16 posti finali in LAN, nella fase decisiva che si terrà il prossimo autunno. Il torneo, in poche parole, è una grande occasione da celebrare in quanto riunisce squadre e giocatori da tutto il mondo in una fantastica competizione.

Alla community di Overwatch 2 arriverà quindi un regalo molto semplice ma simbolico, per personalizzare le proprie armi con un appariscente ciondolo in-game. Come lo si ottiene? Molto semplicemente, basta accedere ad Overwatch 2 durante la stagione 3, entro e non oltre il 21 febbraio 2023. Una volta effettuato il login, il ciondolo dovrebbe essere aggiunto automaticamente al tuo account. Non servirà altro, pertanto, per mostrare agli altri giocatori il supporto per l'imminente evento Overwatch World Cup.

In chiusura, ricordiamo che giusto ieri abbiamo spiegato tutte le novità del rework di Mercy arrivato con la Stagione 3, pensato per rendere il Support più difensivo e bloccarlo ad azioni di squadra.