Overwatch 2: come ottenere Monete gratis per acquistare pass, skin e altri cosmetici

Con Overwatch 2 disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme, vi starete quasi sicuramente chiedendo se lo sparatutto Blizzard proponga qualche sistema utile per accumulare la valuta premium senza ricorrere alle microtransazioni. Per vostra fortuna, la risposta è affermativa.

In Overwatch 2 è stata infatti introdotta una nuova valuta che prende il nome di 'Moneta di Overwatch' e consiste in una risorsa attraverso la quale il giocatore può acquistare gli oggetti a rotazione nel negozio, le skin degli eventi che non sono attivi in quel momento e le varie versioni del Pass Battaglia. Sebbene il metodo principale per mettere da parte le monete del free to play consista nel ricorrere alla carta di credito, esiste anche un sistema per accumulare a cadenza regolare piccole quantità di questa valuta da investire nei modi più disparati.

Il gioco permette infatti di ottenere 60 Monete di Overwatch gratis ogni settimana e, per fare ciò, occorre portare a compimento un determinato quantitativo di sfide settimanali che vengono proposte nell'apposita schermata del Battle Pass.

Ecco di seguito le missioni da completare ogni sette giorni per ricevere come ricompensa le monete:

Completa 4 sfide settimanali – Ricompensa: 30 Monete di Overwatch

Completa 8 sfide settimanali – Ricompensa: 20 Monete di Overwatch

Completa 11 sfide settimanali – Ricompensa: 10 Monete di Overwatch

Dal momento che una stagione dello sparatutto dura circa due mesi, i giocatori possono iniziare ad accumulare oggi le monete e acquistare senza costi aggiuntivi un pass ogni due stagioni circa. Va precisato che questo sistema va a rimpiazzare la presenza di monete tra le ricompense del Battle Pass e non è possibile rientrare dell'investimento dell'acquisto del Pass Battaglia come accade in altri prodotti.

