Overwatch 2: come sbloccare Kiriko gratis, il nuovo eroe di supporto

Overwatch 2 è appena arrivato su PC e console di vecchia e nuova generazione, consentendo ai giocatori di tutto il mondo di provare gratuitamente le modalità online e il tris di eroi creati appositamente per questo secondo capitolo. Scopriamo insieme come sbloccare Kiriko gratis.

Pacchetto Founder di OW

Il primo metodo per aggiungere gratuitamente questo personaggio di supporto alla raccolta di eroi è quello di avere accesso al Pacchetto Fondatori di Overwatch. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di una collezione di oggetti che verrà inviata in maniera gratuita a tutti quei giocatori che possiedono il primo capitolo dell'hero shooter firmato Blizzard su una qualsiasi piattaforma associata all'account Battle.net. Oltre ad includere due skin esclusive, questo bundle contiene anche l'accesso gratuito alla versione a pagamento del Pass Battaglia della Stagione 1 e lo sblocco immediato di Kiriko. A tal proposito, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come sbloccare gratuitamente il Pacchetto Fondatori di Overwatch.

Battle Pass della Stagione 1

Se non avete la possibilità di accedere ai contenuti del Pacchetto Founder di Overwatch, non demordete. Come tutti i personaggi dell'hero shooter Blizzard, anche Kiriko si potrà sbloccare in maniera completamente gratuita e senza che vi sia il bisogno di ricorrere alle microtransazioni. Un po' come accade con le armi in Call of Duty Warzone, Kiriko fa parte delle ricompense gratuite del Season Pass e, più nello specifico, rappresenta il premio per chiunque riesca a raggiungere il Livello 55. Al momento non è ancora chiaro quale sarà il metodo per ottenere il personaggio dopo la fine della Stagione 1 e, con tutta probabilità, dovremo attendere qualche settimana per scoprirlo.

Avete già letto la nostra guida con i consigli su come sbloccare una skin gratis di Kiriko in Overwatch 2 con i Twitch Drops.