Overwatch 2: come sbloccare una skin gratis di Kiriko con i Twitch Drops

Per celebrare il lancio di Overwatch 2, Blizzard ha appena annunciato un'iniziativa in collaborazione con Twitch per consentire ai giocatori dell'hero shooter di accaparrarsi alcuni elementi cosmetici esclusivi legati a Kiriko, ovvero il nuovo eroe di supporto.

Ovviamente queste ricompense potranno essere sbloccate tramite i sempre apprezzati Twitch Drops, ovvero la funzionalità della piattaforma di streaming che consente di ricevere contenuti di gioco osservando per uno specifico quantitativo di tempo i canali abilitati alla distribuzione dei premi (ovvero quelli con il tag 'Drop abilitati'). Prima di iniziare a guardare le dirette, assicuratevi di aver effettuato l'accesso al vostro account Twitch e di averlo collegato correttamente al profilo Battle.net, così da poter riscattare i DLC senza alcun intoppo.

Ecco di seguito come sbloccare gli oggetti esclusivi di Kiriko in Overwatch 2 tramite Twitch Drops:

Modello leggendario di Kiriko "Sukajan": per ricevere questo costume occorre guardare un totale di sei ore su Twitch nel periodo compreso tra il 7 ottobre alle ore 23:00 e il 17 ottobre alle 8:59 del fuso orario italiano

per ricevere questo costume occorre guardare un totale di sei ore su Twitch nel periodo compreso tra il 7 ottobre alle ore 23:00 e il 17 ottobre alle 8:59 del fuso orario italiano Spray di Kiriko "Affilatissimo": l'esclusivo spray dell'eroina di supporto si può sbloccare guardando le dirette per due ore tra le ore 20:00 del 17 ottobre e le ore 9:00 del 25 ottobre

l'esclusivo spray dell'eroina di supporto si può sbloccare guardando le dirette per due ore tra le ore 20:00 del 17 ottobre e le ore 9:00 del 25 ottobre Portafortuna di Kiriko "Ciambella": questo ciondolo è la seconda ricompensa della seconda giornata di Twitch Drops e si può ottenere guardando per altre tre ore le dirette dopo aver sbloccato lo spray

Va precisato che le ricompense vanno riscattate manualmente nella pagina dell'inventario su Twitch e, nel caso in cui ci fossero più ricompense, non sarà possibile accumulare i progressi per i premi successivi fino a quando non verranno riscattati quelli precedenti. In caso di mancato riscatto, gli oggetti verranno eliminati dopo due settimane. Blizzard ha inoltre confermato che i Twitch Drops si potranno ottenere solo tramite browser per PC/Mac oppure con l'applicazione per Android/iOS. Questo significa che non vi è modo di accedere ai drop con l'app per Smart TV o quella per console.

