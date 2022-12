Overwatch 2: come sbloccare la skin gratis di D.Va in versione natalizia

Dopo aver distribuito la skin gratis di Bastion Pan di Zenzero in Overwatch 2, il team di sviluppo del popolare hero shooter ha deciso di dare a tutti i giocatori l'opportunità di ottenere un secondo modello gratuito, questa volta per il tank più amato dagli utenti.

Ci stiamo riferendo infatti a D.Va, la cui skin leggendaria 'Slittino' può essere sbloccata senza costi aggiuntivi grazie alla nuova iniziativa legata ai Twitch Drops. Blizzard e la celebre piattaforma di streaming hanno stretto un ulteriore accordo per consentire ai videogiocatori di tutto il mondo di accaparrarsi un paio di ricompense gratuite semplicemente guardando i loro streamer preferiti mentre giocano ad Overwatch 2.

Se non avete già predisposto il vostro account Battle.net a ricevere le ricompense (magari per le skin gratis di Kiriko o Ramattra), allora dovrete innanzitutto effettuare l'accesso al portale ufficiale Blizzard con il vostro account e poi collegare un profilo Twitch all'interno della sezione Connessioni del sito. Per chi non lo sapesse, in questa stessa schermata è possibile collegare anche tutte le altre piattaforme in vostro possesso, così da attivare il cross-save di Overwatch 2 e far sì che tutti i vostri account siano unificati.

Completato questo primo step, non resta altro da fare che visitare la piattaforma e iniziare a guardare una qualsiasi diretta Twitch dedicata ad Overwatch 2 che abbia i Drop abilitati. Accumulando un totale di due ore di visione avrete accesso alla posa vittoriosa 'Festiva' di D.Va, invece guardando per quattro ore vi aggiudicherete il modello leggendario 'D.VA Slittino'. Occorre precisare che, dopo le prime due ore di visione, dovrete manualmente riscattare la prima ricompensa nell'inventario di Twitch, altrimenti non inizierete ad accumulare minuti di visione per il secondo oggetto in palio.

Per quello che riguarda invece la durata della promozione, potrete approfittare dell'offerta entro e non oltre il prossimo 4 gennaio 2023. Chiunque effettuerà l'accesso al gioco durante questo periodo, inoltre, riceverà senza costi aggiuntivi anche un portafortuna a tema festività e l'icona giocatore Cappello Festivo 2023.