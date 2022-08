Overwatch 2: come unire gli account e attivare il cross-save

Siamo ormai sempre più vicini al debutto di Overwatch 2, il nuovo capitolo dell'hero shooter di Blizzard che abbraccia il modello free to play. Una delle tante novità del gioco consiste nel pieno supporto al cross-save e, pertanto, i giocatori possono ora unire i loro account PC e console per prepararsi al lancio del gioco.

In cosa consiste il cross-save di Overwatch 2?

A distanza di circa un mese dall'arrivo di Overwatch 2, Blizzard ha infatti dato il via alla possibilità di abilitare la cross-progression e fondere tutti gli account, così da essere pronti al debutto del gioco e godersi già i benefici di questa feature nel primo Overwatch. Va precisato che questa funzionalità sarà utile anche per coloro i quali hanno giocato il primo capitolo su una sola piattaforma poiché gli consentirà di giocare Overwatch 2 sia su PC che su console. Se invece avete giocato il primo Overwatch su più di una piattaforma (PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One), sappiate che questo processo è fondamentale: in questo modo, infatti, unirete tutti i progressi e le skin in un unico account e non importerà più su quale dispositivo deciderete di giocare. In poche parole, tutte le skin, gli spray, le monete e gli altri oggetti della Galleria Eroi finiranno tutti nello stesso account, il cui livello esperienza corrisponderà a quello della piattaforma che vanta il livello più alto.

Ecco di seguito le uniche eccezioni al momento della fusione:

I Gettoni della Overwatch League acquistati su Nintendo Switch non saranno utilizzabili su altre piattaforme

L'indice di valutazione della modalità Competitiva sarà separato tra PC e console e, nel caso in cui abbiate collegato più di un account console, verrà preso in considerazione l'indice più elevato tra quelli disponibili

Gli Elogi salvati saranno quelli più alti

Sebbene le Imprese verranno unite, quelle specifiche delle versioni console resteranno un'esclusiva delle edizioni console

Come attivare il cross-save di Overwatch 2

Esistono due metodi per abilitare la cross-progression in Overwatch e Overwatch 2. Il primo metodo consiste nell'avviare uno dei due capitoli con un account non unificato e seguire le indicazioni a schermo per procedere con il collegamento ad un profilo Battle.net. Il secondo sistema, che vi consigliamo, consiste invece nell'accedere all'account Blizzard (se non ne avete mai creato uno, potete farlo in pochi istanti) e, direttamente dal sito ufficiale, visitate la schermata delle Connessioni, ovvero la pagina attraverso la quale l'utente può collegare il proprio account Battle.net a servizi esterni come il PlayStation Network, Xbox Live, Nintendo Online e Twitch (utile per le future campagne legate ai Twitch Drops o ai DLC distribuiti tramite Amazon Prime Gaming). A questo punto potete collegare i vostri account delle piattaforme sulle quali avete già giocato ad Overwatch o sulle quali volete giocare in futuro ad Overwatch 2. Completato il processo, non importerà quale account utilizziate per giocare, poiché i progressi saranno sempre gli stessi e saranno condivisi fra tutte le piattaforme.

Vi suggeriamo di procedere con il collegamento non solo poiché vi tornerà utile in vista del debutto di altri prodotti Blizzard come Diablo 4, ma anche per evitare di perdere i Gettoni della Overwatch League, i quali altrimenti non verranno accorpati in un unico account.

Avete già dato un'occhiata ai restyle dei 32 eroi di Overwatch 2?