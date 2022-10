Overwatch 2: come vedere se i server sono offline

Il lancio ufficiale di Overwatch 2 non è stato semplice e, sin dalla pubblicazione dello sparatutto gratis su tutte le piattaforme, i giocatori hanno avuto parecchie difficoltà nell'accedere ai server. A questo proposito, abbiamo deciso di spiegarvi come verificare lo stato dei server di Overwatch 2, così da comprendere se il gioco è offline.

A differenza di quanto siamo abituati a vedere con i prodotti videoludici con una componente multiplayer, Blizzard non ha creato per il suo Overwatch 2 un portale dedicato attraverso il quale poter verificare lo stato dei server. Tale assenza, però, non implica che non vi sia la possibilità di apprendere direttamente dal team di sviluppo le notizie in merito ad eventuali disservizi. Il miglior modo per scoprire se Overwatch 2 è offline - oppure se vi sono problematiche simili agli attacchi DDOS dell'altra sera che impediscono il corretto funzionamento -, è quello di visitare il forum ufficiale oppure di scrutare tra gli ultimi post del profilo Twitter dell'hero shooter gratuito. In entrambi questi spazi digitali, infatti, gli sviluppatori pubblicheranno prontamente un messaggio in caso di disservizi, così che i giocatori possano sapere se i problemi che stanno riscontrando nell'accesso al gioco siano dovuti allo spegnimento dei server o ad un malfunzionamento della loro connessione.

A questo proposito, potete visitare direttamente la pagina del forum Blizzard dedicata esclusivamente agli annunci a tema Overwatch 2, tra i quali si trova anche un post fissato in alto con tutti i bug noti del lancio e le problematiche che invece sono stare risolte nel corso delle ultime ore. Per quello che riguarda invece gli aggiornamenti sui social, sarebbe preferibile utilizzare come riferimento il profilo Twitter globale di Overwatch 2 e non quello italiano, il quale accoglie i post in ritardo rispetto a quello americano, che è il primo ad aggiornarsi.



