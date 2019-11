Overwatch 2: avvistati indizi su una nuova mappa ambientata in Asia?

Al diffondersi in rete di una fitta trama di rumor ed indiscrezioni ha infine fatto seguito l'annuncio ufficiale di Overwatch 2: il gioco è infatti stato tra i protagonisti della BlizzCon 2019.

In seguito al reveal del gioco dal palco della conferenza Blizzard, la community legata all'hero shooter non ha esitato a passare in rassegna tutto il materiale mostrato dalla software house durante l'evento. In particolare, alcuni utenti particolarmente attenti hanno evidenziato un dettaglio potenzialmente interessante. Sulla nota piattaforma Reddit, sono state in particolare portate all'attenzione della community due specifiche immagini tratte dal trailer e dal panel dedicati a Overwatch 2, che potete visionare direttamente in calce a questa news.

Gli scatti, evidenziano i frequentatori del forum, non sembrano trovare corrispondenza con le quattro mappe sino ad ora confermate per il sequel di Overwatch, ambientate a Rio de Janeiro, Goteborg, Toronto e Monte Carlo. L'estetica e gli elementi architettonici presenti nelle immagini hanno spinto la community ad ipotizzare che queste ultime abbiano per protagonista una nuova mappa legata ad una location asiatica. Tra le ipotesi emerse, figurano ad ora città di India, Bangladesh e Nepal.



Ad ora, ovviamente, si tratta solamente di speculazioni e per scoprire quali mappe attendono i giocatori in Overwatch 2 sarà necessario attendere conferme da Blizzard. Nel frattempo, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile il nostro provato di Overwatch 2, a cura di Tommaso "Todd" Montagnoli.