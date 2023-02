Overwatch 2, la community dubbiosa sui recenti cambiamenti al matchmaking

Sullo sfondo dell'annuncio relativo al crossover Overwatch 2 x One Punch Man, i giocatori dello sparatutto gratuito di Blizzard decidono di esprimere il proprio parere rispetto ai più recenti cambiamenti apportati al matchmaking.

Nell'ultimo periodo, i giocatori di Overwatch 2 lamentavano di essere accoppiati con utenti di livello estremamente più alto, un fattore che ha creato enorme malcontento e frustrazione all'interno della community. Gli sviluppatori hanno assicurato di aver risolto la situazione con l'ultima patch, affermando con certezza che "il gioco non è mai stato così ben bilanciato sin dal lancio". Tuttavia, i fan sembrano non essere d'accordo.

Nel post Reddit dell'utente sail10694 sono state diverse le lamentele di chi, dopo l'applicazione dell'ultima patch, si è trovato in queue per davvero troppo tempo, mentre altri lamentano di continuare a incontrare utenti di livello ancora troppo alto - ricordiamo che l'ultima patch ha ridotto lo scarto nel matchmaking a 9 divisioni invece che 12.

Che dire, sembra che per gli sviluppatori del gioco non ci sia davvero pace. Pare che, per risolvere la situazione, in Overwatch 2 serva davvero un miracolo simile a quello avvenuto qualche giorno fa nella mappa Paraiso, dove la statua del Cristo Redentore si è mostrata capace di deflettere i proiettili dei giocatori con una barriera invisibile.