Overwatch 2: i contenuti della Stagione 1 e la roadmap, il PvE nel 2023

Oltre ad aver confermato che Overwatch 2 non avrà le loot box, Blizzard Entertainment ha finalmente svelato la lista dei contenuti disponibili al lancio del suo nuovo hero shooter, che ricordiamo verrà reso disponibile in formato free-to-play a partire dal 4 ottobre.

Blizzard ha innanzitutto confermato che Overwatch 2 si baserà su una struttura a Stagioni, ed ognuna di esse durerà per un totale di 9 settimane. Un nuovo eroe sarà lanciato ogni due Stagioni, e saranno sistematicamente aggiunte modalità, mappe e altri contenuti inediti.

La Stagione 1 di Overwatch 2 includerà 3 nuovi eroi, tra cui troviamo Sojourn, la Regina dei Junker e un altro personaggio non ancora svelato. I giocatori avranno a loro disposizione 6 nuove mappe, potranno testare la modalità Spinta, e sbizzarrirsi con più di 30 nuove skin (ci sarà anche il nuovo livello di rarità Mythic) e gli altri oggetti cosmetici.

La roadmap prevede nella Stagione 2 l'introduzione di un nuovo eroe Tank, una nuova mappa, oltre 30 nuove skin (tra cui una Mythic), e un nuovo Battle Pass. Durante la Stagione 3 arriveranno nuovi eroi, mappe, modalità, oltre 100 skin e le modalità PvE, previste per il 2023.

Blizzard propone ai giocatori il Watchpoint Pack di Overwatch 2, il cui acquisto vi garantisce l'accesso a contenuti esclusivi come le skin Legendary Hero, l'icona giocatore di Overwatch 2, nonché l'accesso immediato alla beta del gioco.

La Beta di Overwatch 2 avrà inizio il 28 giugno su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC via Battle.net: i giocatori interessati possono seguire questo indirizzo e iscriversi alla versione di prova per avere un assaggio del rinnovato PvP di Overwatch.