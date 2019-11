Overwatch 2: nel corso della storia ci saranno limitazioni per la scelta dell'eroe

Continuano ad emergere nuove informazioni sugli eroi e sulla storia di Overwatch 2, nuovo capitolo del celebre sparatutto Blizzard il cui annuncio è avvenuto proprio in occasione della cerimonia inaugurale del BlizzCon 2019.

Dopo aver parlato delle dimensioni delle mappe di Overwatch 2 e della presenza di fenomeni atmosferici nelle modalità multigiocatore online, il game designer Jeff Kaplan e il lead designer Geoff Goodman hanno parlato di alcuni aspetti del gioco come le limitazioni presenti nella scelta del personaggio durante la storia. In maniera molto simile a quanto visto negli eventi a tempi limitato che introducevano missioni PvE, nella campagna cooperativa di Overwatch 2 non si potranno scegliere tutti gli eroi presenti nel roster e il giocatore dovrà effettuare una scelta tra un ridotto numero di personaggi selezionabili.

Tale scelta è stata presa dagli sviluppatori per rendere più credibili gli eventi narrati, che potranno vantare un inizio e una fine ben precisa. Non è comunque da escludere che, una volta terminata la storia la prima volta, si possa accedere ad una sorta di versione "arcade" della stessa nella quale la selezione degli eroi è priva di qualsiasi limitazione, proprio come accade periodicamente negli eventi.

Stando alle parole dei due membri del team Blizzard, nel corso delle missioni cooperative vi sarà una maggiore enfasi sul comparto sonoro e, per la precisione, sui dialoghi con i compagni:

"Quando si gioca un match competitivo voglio ascoltare la voce dei nemici che preannunciano l'attivazione della Ultra. Ciò che non voglio sentire è l'insieme di suoni che provengono dai miei alleati. Se le loro voci sono troppo forti potrei volerle abbassare. Nel PvE, invece, è l'esatto contrario. Voglio ascoltare ogni singola parola che hanno da dire."

Grazie alla presenza di un roster limitato sarà quindi più semplice per gli sviluppatori creare più dialoghi e interazioni di vario genere tra gli eroi.

Vi ricordiamo che il gioco non ha ancora una data d'uscita e, al momento, sappiamo solo che arriverà su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch prossimamente. Gli sviluppatori hanno inoltre lasciato intuire che la data d'uscita di Overwatch 2 arriverà proprio nel corso della BlizzCon 2020.