Overwatch 2: il nuovo corto animato in 4K è per la Regina dei Junker, ecco le sue abilità

In occasione della presentazione di Overwatch 2 che si è appena conclusa, Blizzard Entertainment ha pubblicato un nuovo corto animato dedicato al prossimo eroe giocabile, ovvero la Regina dei Junker.

Il filmato, intitolato "The Wastelanders" e disponibile a risoluzione 4K, ci permette di scoprire le origini del nuovo tank e di comprendere quali sono state le motivazioni che l'hanno spinta a lottare per la corona di Junkertown, ottenuta con un duello molto intenso con il precedente regnante. Oltre a mostrarci il corto, gli sviluppatori sono anche scesi nel dettaglio delle abilità del personaggio, il quale sembra essere un tank aggressivo proprio come Doomfist. Oltre a poter aumentare velocità e corazza degli alleati vicini con un potente urlo, questo eroe dispone di un coltello da lancio che può essere richiamato per attirare gli avversari ed impedirgli la fuga. L'Ultra consiste in una veloce corsa in avanti mentre gli oggetti metallici attirati dal guanto magnetico ruotano freneticamente e che, se colpiscono il nemico, gli impediscono per qualche istante di ricevere cure. A chiudere il cerchio è lo shotgun, l'arma primaria della Regina con cui infliggere danni a medio e corto raggio.

Prima di lasciarvi al nuovo corto in 4K, vi ricordiamo che Overwatch 2 non supporterà i Forzieri, i quali lasceranno spazio al negozio e ai pass stagionali.