Overwatch 2: un cosplay estivo di Brigitte senza armatura e con la chiave inglese pronta

Overwatch 2 si trova in una fase calante, ma Activision Blizzard non è preoccupata dal dato emerso dalle ultime analisi. Il calo di giocatori è una delle fasi di vita di un qualsiasi videogioco multiplayer online e che può essere risolto con il lancio di nuovi update che invoglino i giocatori a ripopolare i server.

La non facile situazione vissuta da Overwatch 2 si è aggravata dopo le vicende di Review Bombing. La colpa di questo fenomeno è stata imputata al fandom cinese di Overwatch 2 dopo la scissione tra Blizzard e Netease. Insomma, la situazione non è delle più rosee per l'Hero shooter free to play, ma a fornire supporto al titolo ci pensa come sempre la community dei cosplayer. Anche Blizzard risponde a questi dilemmi lanciando una nuova modalità single player in Overwatch 2.

In occasione di Rimini Comix la cosplayer italiana Asia Carfi ha portato un'innovativa interpretazione di Brigitte, una delle Campionesse di Overwatch 2 che gioca nel ruolo di supporto. Se normalmente la ragazza indossa un ingombrante armatura da Scudiera, un pesante scudo e una mazzafrusta, in questo cosplay di Brigitte da Overwatch 2 la ritroviamo in costume da bagno e tuta da meccanico slacciata. Con una chiave inglese tra le mani, si asciuga il sudore pronta per tuffarsi in piscina.

Overwatch 2 avrà bisogno del supporto di Brigitte, la più giovane figlia del progettista bellico Torjborn Lindholm. La ragazza è appassionata di ingegneria meccanica e ha appreso il mestiere trascorrendo le sue giornata in officina al fianco del padre. Al contrario del genitore, tuttavia, Brigitte è interessata nello sviluppo di armature e sistemi difensivi.