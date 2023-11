Overwatch 2: un cosplay di D.Va e Mercy unite tra zucche e stregoneria

Dopo un lungo periodo di polemiche e critiche, Overwatch 2 è tornato sulla cresta dell'onda. Con la season 8 il roster di Overwatch 2 si amplierà con l'arrivo di Mauga, un imponente tank che ha molti ha ricordato una versione armata fino ai denti di The Rock. Mentre la community è alle prese con questo nuovo eroe, un cosplay ci sorprende.

Dal prossimo 5 dicembre 2023, i giocatori di Overwatch 2 potranno prendere il comando del guerriero Mauga, un imponente samoano che con la sua stazza colossale metterà i bastoni tra le ruote del team avversario. Mauga sarà solo il primo di una serie di eroi che faranno il debutto nel corso dei prossimi mesi. Alla recente BlizzCon 2023 Activision Blizzard si è sbilanciata sui contenuti futuri del suo hero shooter. Nel 2024 in Overwatch arriveranno altri due eroi, uno space ranger di cui ancora non sappiamo il nominativo ufficiale e Venture, il primo personaggio di genere non binario.

In attesa di questo trio di new entry, a tenere al caldo la community di appassionati è questo cosplay di Mercy e D.Va da Overwatch 2. Lo scatto condiviso sui social in collaborazione dalle cosplayer Toriealis e Ashen Reina mostra le due eroine in chiave rivisitata. In costume da streghette e l'una di fianco all'altra, Mercy e D.Va sono in cerca di dolcetti o scherzetti.