Overwatch 2: un cosplay di D.Va torna in azione, la pilota di mech sotto le luci al neon

Dopo tante polemiche e novità, il 2023 di Overwatch si conclude con il lancio della Stagione 8 di gioco. L'Hero Shooter multiplayer di Blizzard Entertainment saluta i suoi giocatori con un nuovo eroe e con una versione rivisitata della mappa Hanamura. A prendersi i riflettori, tuttavia, è come sempre D.Va.

La Stagione Call of the Hunt ha introdotto Mauga nel roster di Overwatch 2, personaggio d'assalto in pieno stile samoano che fa seguito a Space Ranger e Venture. Mentre l'utenza è occupata con questi contenuti, Blizzard ne prepara dei nuovi. La chiusura della Overwatch League apre nuovi orizzonti. Alla BlizzCon 2023 è stata annunciata una nuova modalità PvP in arrivo il prossimo anno. Parliamo di Clash, in cui per agguantare la vittoria ogni squadra dovrà cercare di raggiungere per prima un totale di 5 punti.

Per celebrare queste novità, a Lucca Comics & Games 2023 la cosplayer italiana Nymphari ha portato una sua splendida interpretazione di una delle eroine preferite dal pubblico di Overwatch. Ci riferiamo ovviamente a D.Va, la pilota di mech coreana specializzata nel ruolo di Tank. In questo cosplay di D.Va da Overwatch 2 ritroviamo l'eroina tra le luci al neon, con indosso la sua tuta da pilota, un piede su una delle casse del gioco e la pistola già puntata verso i suoi nemici.