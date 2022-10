Overwatch 2: quanto costano tutti gli oggetti del primo capitolo?

A poche ore dal debutto di Overwatch 2, un appassionato della serie Blizzard ha deciso di effettuare un calcolo preciso del costo di tutti i costumi, le animazioni e gli altri oggetti che l'azienda ha pubblicato fino ad oggi.

Stando al calcolo dell'utente, per mettere le mani su qualsiasi oggetto disponibile ad oggi nella Galleria Eroi di Overwatch 1 sarebbero necessari ben 12.080,69 dollari. Si tratta di una cifra considerevole che però tiene conto solo dei nuovi giocatori, ovvero chi inizierà a giocare con Overwatch 2 e non potrà usufruire dei forzieri gratuiti. Buona parte degli utenti che giocano dal day one, infatti, ha potuto sbloccare la maggior parte di questi elementi tramite le loot box e potrà continuare a farlo anche nel secondo capitolo grazie alle monete. Per chi non lo sapesse, le monete accumulate nel primo capitolo dell'hero shooter verranno trasferite e potranno essere spese per l'acquisto dei cosmetici di Overwatch 1. Ovviamente i contenuti legati agli eventi non saranno sempre disponibili e, ad esempio, i costumi di Halloween potranno essere acquistati con le monete solo durante l'evento a tempo di ottobre.

A proposito di elementi cosmetici e prezzo, vi ricordiamo che proprio nel corso del fine settimana è scoppiata la polemica degli utenti per una skin molto costosa di Overwatch 2.