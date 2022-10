Overwatch 2, critiche al Battle Pass: grinding estremo per sbloccare le skin leggendarie

Overwatch 2 è disponibile in free-to-play su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox dallo scorso 4 ottobre e, come ormai prassi per i più popolari giochi incentrati sul multiplayer online, anche il nuovo hero shooter di Blizzard Entertainment offre ai suoi utenti il proprio Battle Pass.

A quanto pare, però, il Battle Pass della Stagione 1 sembra non aver incontrato i favori di buona parte della community, criticando in particolare la mancanza di ricompense monetarie all'interno degli 80 livelli previsti (alcuni dei quali accessibili soltanto attraverso Premium Pass). I vari tier offrono come premi skin alternative, emblemi, clip vocali, gadget per le armi, emote e pose per i propri eroi, ma non regalano nessuna moneta Overwatch.

Il denaro in-game può in ogni caso essere conquistato prendendo parte alle sfide settimanali, mensili e stagionali messe a punto da Blizzard, ma a quanto pare serve un grinding estremo per riuscire ad ottenere i soldi necessarie per sbloccare una skin leggendaria, dal costo di 1900 monete Overwatch ciascuna. Su Reddit l'utente sain_87 ha fatto alcuni calcoli, facendo emergere come servano otto mesi di sfide settimanali per ottenere una singola skin leggendaria.

"Devo grindare per 8 mesi prima di comprare una skin leggendaria nello shop, è uno scherzo?", il commento di sain_87 sulla questione. Diversi altri utenti si sono accodati alle lamentele, facendo notare come altri titoli come Fortnite e COD Warzone offrano ad ogni Stagione quantità di valuta in-game sufficiente per sbloccare non solo ricompense, ma anche il successivo Battle Pass. Il Premium Battle Pass di Overwatch 2, inoltre, ha un costo di 1000 monete Overwatch, l'equivalente di 10 dollari. La speranza della community è quindi che Blizzard prenda nota di questa situazione impegnandosi a ribilanciare le ricompense monetarie delle sfide settimanali e mensili. In attesa di scoprire come gli autori vorranno muoversi, ecco per ora come si ottengono monete gratis in OVerwatch 2.

E come se non bastasse, diversi utenti di Overwatch 2 hanno perso i progressi del primo gioco nel passaggio al nuovo capitolo: gli autori sono già alla ricerca di una soluzione per risolvere il problema.