Overwatch 2 diventa un dating sim a San Valentino: arriva Loverwatch

Siamo già andati alla scoperta dei dettagli chiave della Stagione 3 di Overwatch 2 che, peraltro, inizierà oggi martedì 7 febbraio 2023 alle 21:00 ore italiane. A San Valentino ci sarà però una grande novità che spiazzerà molti fan dell’hero shooter free-to-play: è in arrivo il dating sim Loverwatch.

Credeteci o meno, questa è la prossima, incredibile feature che Blizzard aggiungerà al suo sparatutto competitivo dal 13 febbraio, seppur in maniera indiretta: l’evento potrà essere giocato su Loverwatch.gg dalla detta data e fino al 28 dello stesso mese e rientra nella prima parte dell’Ultimate Valentine’s Day di Overwatch 2 che si terrà dal 14 al 28 febbraio.

L’evento in-game consentirà ai giocatori di divertirsi con modalità quattro contro quattro focalizzate su un Hanzo travestito da Cupido, mentre il dating sim su browser (etichettato rigorosamente come non canon) permetterà ai giocatori di innamorarsi di Mercy o Genji – o almeno provarci – con l’aiuto di Hanzo/Cupido. Se i giocatori riusciranno a sbloccare il finale segreto del simulatore di appuntamenti, verranno premiati con oggetti esclusivi su Overwatch 2.

Purtroppo Loverwatch non sarà disponibile in italiano, bensì soltanto in inglese, spagnolo, coreano, giapponese, francese e tedesco; una grande mancanza per i fan che li costringerà ad affidarsi a Google Traduttore per eventuali problemi con la traduzione.

La sorprendente dose di romanticismo all’interno di Overwatch renderà certamente contenta buona parte del fandom, ma chissà se questa bizzarra iniziativa riscuoterà davvero successo!

Nel frattempo, ecco le sorprese della mappa Antarctica.