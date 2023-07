Overwatch 2 in declino anche su Twitch: ha meno spettatori di Team Fortress 2

Come vi abbiamo accennato di recente, Overwatch 2 non se la passa benissimo. L'hero shooter di Blizzard è in un momento di grande difficoltà, al punto da aver spinto l'azienda a portare il gioco su Steam. Sembrerebbe però che lo sparatutto stia faticando non solo ad attirare giocatori, ma anche spettatori su Twitch.

A far discutere non è il solo numero di utenti che guardano il titolo giocato da altri sulla nota piattaforma di streaming, ma le produzioni che sono riuscite a superarlo. Persino Team Fortress 2, un titolo con più di qualche anno sulle spalle che non gode di enorme popolarità su Twitch, è riuscito a radunare davanti agli schermi un numero maggiore di spettatori rispetto ad Overwatch 2. Complice l'uscita di un aggiornamento, il titolo Valve ha doppiato i viewers di OW2 nelle scorse ore: parliamo di un picco di 16.072 spettatori per il gioco Blizzard contro i 33.712 di quelli sintonizzati sui canali dedicati a TF2.

Considerando anche che c'è una campagna di Twitch Drops attiva per Overwatch 2, la quale permette di ottenere skin gratis, è evidente che l'interesse dei giocatori nei confronti del gioco con protagonisti Tracer, D.Va e gli altri eroi sia crollato.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione con l'approdo su Steam, vi ricordiamo che l'Overwatch League potrebbe essere a rischio.