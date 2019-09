Overwatch 2 e Diablo 4 in sviluppo? Si torna a parlare di possibili sequel per le due IP

Un articolo dedicato ad Activision ed apparso su Barron's, pubblicazione di natura finanziaria, ha riacceso le speranze della community videoludica legata alle due IP.

Nel discutere del successo di World of Warcraft Classic e delle aspettative sul futuro successo delle attività della Compagnia. Oltre a citare il futuro Call of Duty: Modern Warfare, tuttavia, l'articolo presenta al suo interno un riferimento piuttosto intrigante sul prossimo futuro di Activision. Dopo aver evidenziato come le pubblicazioni del 2019 potrebbero ottenere risultati commerciali migliori rispetto a quanto inizialmente preventivato, si afferma infatti quanto segue: "La Compagnia ha anche dei sequel pianificati per propri altri franchise blockbuster - Overwatch e Diablo - per i prossimi anni". Il breve passaggio, come prevedibile, ha attirato l'attenzione di diversi osservatori, ridestando rumor relativi alle due IP diffusisi già in precedenza.



Nel corso degli ultimi mesi non sono infatti mancate voci di corridoio legate allo sviluppo di Overwatch 2 e all'esistenza di Diablo 4. Entrambi i franchise sono infatti stati protagonisti di diversi rumor, dei quali tuttavia non è mai giunta una conferma ufficiale. Ad oggi, infatti, Activision non ha condiviso con la community videoludica annunci legati ad un Overwatch 2 o ad un Diablo 4: per sapere cosa bolle in pentola non resta dunque che attendere pazientemente eventuali comunicazioni.