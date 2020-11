Overwatch 2: le dichiarazioni di Jon Spector scatenano i fan

In un nuovo video pubblicato di recente, il vicepresidente della Overwatch League Jon Spector ha rivelato che la quarta stagione della Overwatch League inizierà un po' più tardi del normale. In molti credono che questo possa essere un grande indizio sull'imminente arrivo del sequel.

Overwatch 2, come sappiamo, sembra esser finito in un limbo oscuro subito dopo il suo roboante annuncio alla BlizzCon 2019.

Ogni piccolo indizio, dunque, lascia aperta la porta a una gran quantità di speculazioni. La Overwatch League, infatti, di solito inizia verso gennaio/febbraio ma il video in questione suggerisce altro. Jon Spector ha dichiarato che la quarta stagione inizierà in primavera. Sebbene il vicepresidente abbia imputato il ritardo alla crisi sanitaria globale, per molti è possibile che Overwatch 2 abbia avuto un certo ascendente sulla scelta.

“La nostra stagione 2021 inizierà in primavera. Questo ci dà un po' più di tempo per pianificare rispetto al solito”. “Offre a noi e ai team un po 'più di tranquillità per occuparci di tutta la logistica ed essere pronti all'inizio della stagione 2021”.

Sono in molti a credere che la BlizzConline di febbraio sarà il momento in cui Blizzard tornerà a mostrare l'atteso sequel con una data di uscita certa.

Altri, invece, pensano che Overwatch 2 nel 2021 potrà contare solo su una lunga fase di beta testing e non una vera e propria release. Inoltre, ci sono state alcune voci secondo cui la stagione 4 avrà una fase pre-stagionale. Questo sembra un altro indicatore del fatto che ci attendono grosse novità all'orizzonte.

Non ci resta che attendere ulteriori informazioni...o indizi.