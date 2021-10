Overwatch 2 dirà addio alle loot boxes? Lo suggerisce la classificazione tedesca

Ancora privo di una precisa finestra di lancio, Overwatch 2 potrebbe presentare un'importante rivoluzione tra i suoi contenuti. Sembra infatti che il secondo episodio del celebre hero shooter multiplayer di Blizzard possa dire addio alle loot boxes, sebbene per ora non ci sia una conferma definitiva in tal senso.

L'indizio arriverebbe dal rating tedesco assegnato ad Overwatch 2, consigliato ai giocatori dai 12 anni in su, laddove il primo capitolo in Germania riportava un rating +16. Questa classificazione più bassa potrebbe indicare un possibile abbandono delle loot boxes, in quanto la loro inclusione, stando alle norme in vigore sul suolo tedesco, avrebbe altrimenti confermato lo stesso rating assegnato al predecessore, se non addirittura uno più alto. Blizzard non ha fornito dettagli su questa eventualità, ma considerato che Overwatch 2 è nelle fasi finali di produzione, una conferma o smentita potrebbe arrivare molto presto.

Non è da escludere che la possibile assenza delle casse premio possa riguardare solo la Germania e non tutti i territori a livello mondiale, tuttavia considerato quanto negli ultimi tempi la questione legata alle loot boxes abbia generato dibattiti anche a livello politico, Blizzard potrebbe aver direttamente optato per la loro definitiva rimozione elaborando al contempo un nuovo sistema di ricompense. In attesa di maggiori chiarimenti sull'argomento, eccovi il primo match 5 contro 5 di Overwatch 2 mostrato durante le finali della Overwatch League.