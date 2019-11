Overwatch 2: il director parla della longevità della modalità Storia

L'annuncio di Overwatch 2 sta ancora facendo discutere i fan: il titolo condividerà l'intero comparto multigiocatore con il primo episodio della serie, ma si guadagnerà l'appellativo di vero e proprio sequel offrendo un'intera modalità Storia che seguirà i suoi celebri eroi in missione in giro per il mondo.

Alla luce di ciò, i giocatori s'aspettano tanto dai contenuti narrativi PvE, e sono in molti a interrogarsi sulla lunghezza della campagna. Pur non fornendo numeri precisi, Jeff Kaplan ha discusso dell'argomento nel corso di una recente intervista con il Washington Post, fornendoci qualche indizio sulla longevità: "Overwatch 2 includerà un'esperienza narrativa completa, esattamente come ve la aspettereste da un gioco blockbuster tripla-A" con una longevità che potrà essere considerata "significativa".

A chi invece accusa Overwatch 2 di essere una semplice espansione del capostipite, Jeff Kaplan ha riposto: "Gioco ad un sacco di titoli. Non mi viene in mente nessun DLC o espansione di tale caratura". Ad affiancare le Missioni Storia, ricordiamo, ci saranno anche le Missioni Eroe, attività cooperative progettate per essere altamente rigiocabili e che forniranno piena libertà di scelta nella scelta dell'eroe da impersonare.

Overwatch 2 è in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, ma purtroppo è ancora privo di una data d'uscita. Ciò che è certo, è che non uscirà prima della prossima BlizzCon, che si svolgerà nel novembre del 2020.