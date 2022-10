Overwatch 2 è disponibile ma ci sono già le code: impossibile accedere per molti utenti

Dopo una lunga attesa, Overwatch 2 è finalmente disponibile per il download. Il nuovo hero shooter di Blizzard Entertainment è arrivato sul mercato in formato free-to-play e questo avrà spinto molti giocatori ad avviare il download sulla propria piattaforma da gaming, ma molti stanno avendo problemi di accesso ai server online.

Come riportato da PC Gamer e da numerosi utenti sui vari social network, ci sono attualmente migliaia di persone in coda per giocare ad Overwatch 2 e la pagina di accesso presenta messaggi come "errore imprevisto" che impediscono di accedere alle modalità di gioco o altri come "connessione al server di gioco persa". Attualmente non esiste un fix per questi errori, e l'account Twitter dell'assistenza clienti di Blizzard non si è ancora espresso in merito.

Probabilmente i problemi sono dovuti al fatto che i server del gioco sono stati attivati in anticipo rispetto alle tempistiche previste e non stanno reggendo al meglio il numero di persone che cercano insistentemente di accedere. Blizzard starà certamente lavorando per migliorare la situazione, ed è possibile che a breve possa diffondere un comunicato con cui rassicurare l'utenza del suo nuovo sparatutto. Sulle nostre pagine trovate la guida per scaricare Overwatch 2 su PS4, PS5, Xbox, PC e Switch.