Overwatch 2, da domani parte la Stagione 10: tutte le novità riassunte in video

La Stagione 10 di Overwatch 2 renderà gratis tutti gli eroi del roster, ma il pacchetto contenutistico confezionato da Blizzard include molte altre novità, disponibili per tutti a partire dalla giornata di domani martedì 16 aprile.

La stagione 10 dello shooter introdurrà il nuovo eroe Venture, un personaggio dps pensato per i giocatori più aggressivi. I nuovi contenuti proseguono con l'evento "Mirrorwatch", che vede diversi personaggi passare dall'allineamento eroe a villain e viceversa, con conseguenti nuovi look e interazioni. L'evento sarà disponibile dal 23 aprile e fino al 13 maggio. Non è da dimenticare nemmeno l'arrivo della modalità Clash: una squadra deve prima catturare il punto di controllo centrale, poi dovrà avanzare e catturare due punti di controllo nel territorio della squadra nemica. Tutto questo è racchiuso nel filmato che vi abbiamo riportato in apertura.

Come accennato in apertura, a partire dalla stagione 10 tutti gli eroi, incluso Venture, saranno immediatamente disponibili in via gratuita, senza bisogno di avanzare nel Battle Pass. I personaggi Saranno resi disponibili anche altri personaggi di Overwatch 2 compresi Kiriko, Ramattra, Lifeweaver, Illari e Mauga. Blizzard cambierà il modo in cui è possibile guadagnare ricompense cosmetiche: le monete Overwatch non vengono più accumulate tramite sfide, ma avanzando nel ass battaglia. Anche il metodo per ottenere le skin mitiche verrà modificato: invece di sbloccare semplicemente la skin dopo aver completato il pass battaglia, ora si guadagneranno "Prismi mitici" utilizzabili per sbloccare e potenziare le skin mitiche di vostra scelta. Sarà inoltre possibile acquistare i prismi mitici con denaro reale.

