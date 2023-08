Overwatch 2 domina la Hall of Shame: per gli utenti è il gioco peggiore su Steam

John Cena ha provato a risollevare Overwatch 2, ma purtroppo non ci sarà un nuovo eroe. Blizzard sta cercando di cambiare le nefaste sorti del proprio progetto videoludico, reduce dal successo di un primo capitolo apprezzato fortemente dall'utenza videogiocatrice. Tutto questo non è stato sufficiente e Overwatch 2 è ora parte della Hall of Shame.

Le valutazioni dell'utenza Steam sono estremamente negative per Overwatch 2 e il gioco è entrato all'interno della classifica di Steam250, basata sui titoli peggiori che albergano tra le pagine del client di Valve. Overwatch 2 è arrivato su Steam ed è stato subito review bombing per la creazione di Blizzard, a tal punto da sancire il record tutt'altro che positivo per il titolo. Il prodotto in questione è ritenuto peggiore di War of the Three Kingdoms, Flatout 3: Chaos & Destruction, Identity, Uriel's Chasm e molti altri prodotti giunti su Steam nel corso del tempo.

Non ci sono affatto buone speranze per Overwatch 2, il quale ha ricevuto un'accoglienza estremamente fredda che si è trasformata, nell'arco di soli due giorni, nel peggior risultato conseguito da Blizzard su Steam. Sono 62,714 le valutazioni negative che hanno permesso al gioco di arrivare nella prima posizione della Hall of Shame, ma cosa succederà adesso a Overwatch 2?