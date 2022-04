Overwatch 2, Doomfist e Orisa non sono più gli stessi: i dettagli del rework

Poco dopo la presentazione di Sojourn e a pochissimi giorni dall'inizio della Beta Limitata di Overwatch 2, Blizzard Entertainment ha svelato tutti i dettagli in merito ai rework di Doomfist e Orisa, che non saranno più gli stessi.

Overwatch 2, come ormai ben noto da tempo, cambierà le carte in tavola proponendo partite 5vs5. Nonostante ci sarà un solo Tank sul campo di battaglia, il ruolo di questa classe di eroi non cambierà: dovranno concentrarsi sul creare spazio per la propria squadra, iniziare i combattimenti e intervenire per salvare i compagni dai guai. In generale, in ogni caso, i Tank avranno uno stile di gioco più aggressivo e saranno in grado di infliggere danni mentre fanno uso delle loro abilità difensive. E qui veniamo a Doomfist e Orisa, che sono cambiati parecchio giusto in tempo per la Beta Limitata di Overwatch 2.

Partiamo dal primo dei due. No, non abbiamo sbagliato: Doomfist sarà un tank in Overwatch 2. Conserverà la sua spiccata propensione a scatenare delle combo e avrà attacchi dall'aspetto familiare, tuttavia vedrà la sua salute salire da 250 a 400 e i suoi attacchi ricaricarsi più velocemente, sacrificando i danni. "Il Pugno a Reazione, ad esempio, è più veloce e infligge meno danni, ma può ancora respingere i nemici. Con Baluardo, Doomfist si mette in un assetto difensivo che riduce tutti i danni frontali subiti del 90%. Il guanto di Doomfist si carica se blocca abbastanza danni con il Baluardo. Il suo guanto caricato potenzia i danni del suo prossimo Pugno a Reazione, la respinta, la velocità di movimento e la distanza percorsa. I suoi bersagli diventano storditi se vengono spinti contro un muro. Slancio Sismico ora lancia Doomfist in aria verso un punto mirato, simile al salto di Winston. All'atterraggio crea un'ondata che danneggia e rallenta i nemici. La Ultra, Impatto Devastante, ha guadagnato una nuova utilità e un minore tempo di lancio". In generale, Doomfist è diventato un Tank versatile, agile e d'impatto.

Orisa, dal canto suo, è stata modificata pesantemente e adesso è più efficace negli scontri a distanza ravvicinata. "La sua salute e l'armatura sono aumentate per aiutarla a caricare a testa bassa nel team avversario. Il fuoco primario di Orisa è un proiettile più grande e che infligge più danni quando è più vicina ai nemici. Se la sua arma si surriscalda, diventa inutilizzabile per 3 secondi. Il fuoco secondario di Orisa, il Giavellotto Energetico, ora è un proiettile preciso che colpisce il primo nemico sul percorso. Giavellotto Rotante, un'altra nuova abilità, consente a Orisa di roteare velocemente un giavellotto che distrugge i proiettili in arrivo, aumenta la sua velocità di movimento in avanti e danneggia i nemici, respingendoli. Fortificazione ha ricevuto alcune modifiche per adattarsi al nuovo stile di gioco, come per esempio ridurre la generazione di surriscaldamento con il fuoco primario di Orisa, permettendole di sparare più a lungo. L'abilità ora fornisce anche 125 salute aggiuntiva. Impeto Terrestre è la nuova Ultra di Orisa. Diventa fortificata e trascina gli amici a sé mentre carica un attacco ad area".

Cosa ne pensate delle modifiche apportate a Doomfist e Orisa?