Overwatch 2, c'è un'abilità nascosta che rende Pilot D.Va troppo potente

Sin dal suo rilascio, Overwatch 2 non è stato immune dai bug: ricordiamo, ad esempio, la possibilità di glitchare sotto la mappa utilizzando Sombra. Questa volta il turno è di D.Va che, a quanto pare, è più forte di sempre grazie a un’abilità “nascosta” piuttosto utile.

Grazie allo YouTuber KarQ e al suo ultimo video “Overwatch 2 Mythbusters” scopriamo infatti che Pilot D.Va (o Baby D.Va) mantiene l’abilità passiva dei Tank anche quando si trova fuori dal suo robot. Per chi non fosse al corrente di questa novità, a differenza del primo gioco Overwatch 2 include delle abilità passive a seconda del ruolo, che si tratti di support o tank. Nel caso di questi ultimi, il contraccolpo viene ridotto garantendo maggiore resistenza al personaggio, evitando così uccisioni ambientali.

Se si osserva la reazione di D.Va all’Onda sonora di Lucio, come viene illustrato nel filmato, la resistenza quando si trova fuori dalla forma MEKA rimane la medesima; al contrario, Tracer viene spinta più lontana da Lucio. Come può questa abilità “nascosta” rendere Baby D.Va più forte? Molto semplicemente, le probabilità di ucciderla spingendola fuori dalla mappa vengono diminuite in maniera alquanto drastica.

Magari Activision Blizzard, alla visione di questo filmato, provvederà a cambiare le statistiche di D.Va a seconda della sua forma. Per il momento questa soluzione sembra ancora distante, dato che gli sviluppatori non l’hanno riconosciuto come bug o problema effettivo legato al bilanciamento degli eroi, ma le modifiche sono sempre dietro l’angolo.

A inizio mese, invece, lo stesso team dietro OW2 ha svelato i piani a lungo termine per il rilascio degli eroi.