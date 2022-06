Overwatch 2: l'Early Access ha una data di lancio, il multiplayer sarà gratis

Dopo lo scoppiettante esordio con la prima presentazione del gameplay di Redfall, l'Xbox & Bethesda Games Showcase prosegue con il ritorno sulle scene di Blizzard Entertainment e di Overwatch 2, il prossimo capitolo della celebre serie hero shooter.

Lo show di Microsoft si è arricchito con un nuovo esplosivo trailer confezionato dai ragazzi di Blizzard, che hanno mostrato le dinamiche situazioni di gioco tratte da Overwatch 2. Ancor più interessante, la compagnia ha confermato che i contenuti multiplayer online saranno disponibile in formato free-to-play, e quindi completamente gratuiti. Questo va a confermare quanto suggerito poche ore fa dalll'insider The Snitch, che tra le altre cose ha già anticipato l'arrivo al day one su Xbox Game Pass di Hollow Knight Silksong e dell'annuncio di The Last of Us Parte I.

Il trailer che potete gustarvi in cima alla notizia svela inoltre che l'Early Access di Overwatch 2 avrà ufficialmente inizio il 4 ottobre, quando verrà reso disponibile su PC e piattaforme Xbox, anche se sappiamo che il titolo è previsto anche su PlayStation e Switch. Blizzard ha inoltre presentato Junker Queen, il nuovo Tank che si appresta ad unirsi al roster dello sparatutto. L'impostazione live service e il piano per i contenuti stagionali di Overwatch 2 saranno discussi da Blizzard nel corso di una nuova diretta che si terrà il 16 giugno alle ore 19:00 italiane.