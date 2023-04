Overwatch 2 ha un nuovo eroe di supporto: Blizzard presenta Lifeweaver, le prime immagini

Blizzard Entertainment ha ufficialmente tolto i veli a Lifeweaver, il nuovo eroe di supporto che si appresta ad unirsi al roster di Overwatch 2. Dopo aver stuzzicato in passato la fanbase con varie anticipazioni, la compagnia ha parlato nel dettaglio del nuovo personaggio in un'intervista concessa a PCGamesN.

Altrimenti noto come Niran Pruksamanee, Lifeweaver è un personaggio pansessuale caratterizzato da un look Sci-Fi, nonché il primo eroe di origini tailandesi ad unirsi al roster dello sparatutto multiplayer. Lifeweaver porta una serie di ispirazioni dietro il suo design finale, incluso il sempre popolare druido di WoW. "L'ispirazione più grande di questo personaggio è la forma del mandala", afferma Chonlawat Thammawan, senior technical artist presso Blizzard, che per primo aveva presentato il concept di un eroe tailandese al team di ideazione del personaggio. Dai suoi vestiti alla sua iconografia, il design di Lifeweaver è una straordinaria celebrazione della cultura tailandese, e il suo debutto nel gioco FPS coincide anche con il capodanno del paese asiatico. "È davvero un personaggio di supporto nella sua personalità", precisa il lead narrative designer Gavin Jurgens-Fyhrie, sottolineando la natura accogliente e gradevole di Lifeweaver che promuove naturalmente l'inclusività del team.

La fonte dei suoi poteri curativi è la sua stessa invenzione: Biolight, una tecnologia miracolosa e rigenerativa che ha sviluppato per aiutare i malati e i feriti che ha incontrato durante i suoi viaggi. La sua abilità Petal Platform genera una piattaforma sensibile alla pressione che ascende quando viene calpestata dagli eroi di entrambe le squadre, mentre la sua abilità Life Grip protegge un alleato mirato e lo trascina nella sua posizione. Thorn Volley funge da fuoco primario alternativo che può infliggere una quantità discreta di danni per allontanare gli aggressori. Il suo Rejuvenating Dash fornisce anche una piccola esplosione di guarigione passiva per rimanere in vita. Per quanto riguarda l'abilità passiva di Lifeweaver, Parting Gift si innesca alla morte e gli fa rilasciare un oggetto curativo che può essere raccolto dagli eroi di entrambe le squadre

In qualità di colleghi ed ex studenti della Vishkar Architect Academy, la connessione tra Lifeweaver e Symmetra nella tradizione di Overwatch 2 si rifletterà tanto nel gameplay quanto nei loro dialoghi. Lifeweaver sarà disponibile per essere sbloccato tramite il Battle Pass di Overwatch 2 nel corso della Stagione 4. Intanto, potete dare uno sguardo al nuovo eroe tramite le immagini che trovate poco più in basso.



Avete già dato uno sguardo alle novità e migliorie introdotte con l'esilarante patch dell'1 aprile di Overwatch 2?